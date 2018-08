Incidente stradale a Mediglia, camion travolge persone sulla Paullese: morto Marco Crini

Non ce l'ha fatta uno dei feriti dello spaventoso incidente stradale occorso a Mediglia, sulla strada Paullese, martedì 7 agosto. Marco Crini, questo il nome, è deceduto il 9 agosto in seguito ai traumi riportati. A nulla è valso il ricovero in ospedale.

Crini era in automobile e aveva avuto un piccolo urto con un furgone con a bordo due persone. I tre erano scesi dai rispettivi mezzi per compilare la constatazione amichevole quando un camion ha travolto tutti, passando ad alta velocità sulla Paullese.

Piuttosto noto nel suo paese, era collaboratore della squadra del Pantigliate Calcio, che lo ha ricordato con un commosso messaggio sulla propria pagina Facebook.