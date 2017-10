Il comico di Zelig ridotto sul lastrico: Bisio, "Faremo uno spettacolo per lui"

Sarà organizzato un evento speciale di Zelig, per fine novembre, dedicato a Marco Della Noce, l'ex comico della popolare trasmissione televisiva finito recentemente sul lastrico. Lo ha fatto sapere Claudio Bisio durante la presentazione della nuova serie "Comedians", in onda su Tv8.

Come è ormai ampiamente noto, il comico - che a Zelig impersonava un meccanico della scuderia di Formula 1 Ferrari - è in condizioni economiche talmente precarie che, sfrattato dall'abitazione di Lissone (Monza-Brianza), è stato costretto a dormire in auto, dopo una serie di eventi il primo dei quali è stato la separazione dall'ex moglie.

L'emergere della sua vicenda ha provocato anche la reazione del legale della donna, che ha voluto precisare pubblicamente alcuni dettagli della questione. Ad esempio in un primo tempo era emerso come l'ex moglie avesse fatto pignorare la partita Iva di Della Noce, impedendogli di fatto di lavorare nello spettacolo, ma il legale ha smentito questa versione, affermando che gli unici pignoramenti sono stati nei confronti di crediti vantati dall'ex comico. Il legale ha anche fatto notare che la separazione risale al 2007 e che, da qualche anno ormai, Della Noce non pagherebbe più gli alimenti.

Trascurando tutto questo, è da rilevare come diversi ex colleghi di Della Noce si siano dati da fare per dargli una mano. Da qualche giorno il lissonese dorme in un ostello e anche i "veri" meccanici della Ferrari hanno deciso di aiutarlo con una colletta.

Ora la notizia forse più importante per un uomo dello spettacolo: "Lo riporteremo sul palco", ha annunciato Bisio. La grande famiglia di Zelig si conferma tale.