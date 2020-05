Milano, l'influencer Iconize aggredito in strada: "Froc**" e poi il pugno in pieno volto

La richiesta della sigaretta e il rifiuto. Poi, l'insulto e il pugno in pieno volto. Aggressione omofoba lunedì sera a Milano, dove l'influencer Marco Ferrero - conosciuto su Instagram con il nome di "Iconize" - è stato picchiato e apostrofato in malo modo da un gruppetto di tre ragazzi, poi fuggiti.

A raccontare l'accaduto, con un video sul proprio profilo Instagram, è stato lo stesso giovane, che nei mesi scorsi ha anche prestato il volto al servizio "Gay help line" del Gay center, la storica associazione che difende i diritti delle persone omosessuali.

"Volevo condividere con voi cosa mi è successo ieri sera", ha spiegato Iconize, che conta più di mezzo milione di follower. "In un momento come questo dove diciamo che ci manca stare con amici e vedere persone spesso c’è ancora più odio. Il bullismo è terribile e i preconcetti ancora di più. Sono stufo", ha "urlato".

Quindi, ecco il suo racconto: "Ieri sera sono uscito col mio cane a fare una passeggiata e tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta. Io la sigaretta non ce l'avevo e quindi ho detto di no. Uno di loro tre mi ha urlato «frocio», io ho risposto perché non ho timore, sono felicissimo di essere chi sono - ha raccontato Ferrero - e uno si è girato e mi ha tirato un pugno".

"Io sono rimasto sotto shock e loro sono scappati. Oggi mi sono svegliato e a mente fresca ho detto «ora voglio dire queste cose». Questo è bullismo puro - ha sottolineato Iconize -. A volte sei bullizzato perché hai dei chili di troppo, hai gli occhiali, sei gay, sei lesbica. Sapete che vergogna si prova a essere bullizzati? - ha chiesto ai suoi aggressori -. Le persone pensano di avere qualcosa di sbagliato".

Proprio dal Gay Center è arrivata immediata solidarietà per Marco. "Quanto avvenuto è molto grave e si somma agli episodi che quotidianamente ascoltiamo. A Marco va la nostra piena solidarietà e lo ringraziamo per la forza che ha avuto nello scegliere di dichiarare l'aggressione pubblicamente. Il Governo - l'auspicio del portavoce Fabrizio Marrazzo - deve lavorare al più presto ad una legge contro l'omofobia seria. Il tempo è ormai scaduto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parole di vicinanza anche dal Partito democratico. "Un abbraccio a Marco Ferrero, influencer in arte Iconize, per quanto accaduto ieri sera a Milano, ma soprattutto grazie", ha scritto Alessandro Zan, deputato del Pd e attivista Lgbt, in un post poi ripreso dalla pagina Facebook dei Dem. "Grazie per avuto il coraggio e la forza di denunciare l’ennesima violenza omofobica da parte di un branco. Il tuo, caro Marco, è un gesto generoso: un esempio per moltissime ragazze e moltissimi ragazzi che quotidianamente subiscono violenze e discriminazioni, e che troppo spesso rimangono in silenzio, convinti dall’odio omotransfobico che essere gay, lesbica o trans sia sbagliato, sia qualcosa di cui vergognarsi".