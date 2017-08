Incidente in montagna: è morto l'imprenditore Marco Liva, tra i fondatori di SoliDando

È morto Marco Liva, noto e amato imprenditore milanese di 63 anni. L'uomo ha perso la vita in un incidente in montagna, nella Valle Engandina, Svizzera. Era un appassionato e conosceva bene la valle.

E' morto Marco Liva: il suo grande cuore

Liva, attivo nel settore dell'edilizia, è stato presidente della Fondazione Marcello Candia e consigliere dell’Istituto Beata Vergine Addolorata (IBVA), associazione no profit famosa per aver contribuito all'inaugurazione di SoliDando, il supermercato dove i meno abbienti hanno la spessa gratis.

Liva è stato vittima di un incidente in montagna, nella Valle Engandina in Svizzera. Nato e vissuto a Milano, il 63enne era anche titolare di un’azienda attiva nell’edilizia. Era un esperto di montagna e conosceva molto bene la zona dove è avvenuto l’incidente, visto che si recava in Valle Engandina sia in estate che in inverno.