Il mistero di Maria, sparita a 13 anni insieme a un 50enne e riapparsa 5 anni dopo a Milano

Per qualche mese sarebbe rimasta con quell'uomo conosciuto in chat. Poi, sarebbe scappata da sola con una bici e una tenda. Quindi, sarebbe stata in Italia facendo qualche lavoretto per guadagnarsi da vivere e pagarsi una piccola stanza presa in affitto. E alla fine, dopo un tempo che per la sua famiglia è apparso interminabile, avrebbe chiesto aiuto.

È tornata a casa Maria Henselmann, la ragazza di Friburgo sparita dalla Germania nel 2013 e riapparsa misteriosamente a Milano negli ultimi giorni di agosto.

Cinque anni fa, come raccontano i media tedeschi, la giovane - che all'epoca aveva soltanto tredici anni - era scomparsa insieme a Bernhard Manfred Haase, un uomo di quaranta anni più grande di lei che aveva conosciuto in chat. I due si erano allontanati insieme da Friburgo e le loro ultime tracce le avevano lasciate in Polonia.

Il 30 agosto, la svolta: Maria ha contattato via Facebook alcuni amici del padre e ha chiesto loro di raggiungerla a Milano per riportarla da mamma e papà. Pochi giorni fa, non è ancora chiaro dove, Haase è stato arrestato dalle forze dell'ordine italiane, che hanno dato esecuzione a un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità tedesche nei suoi confronti per rapimento e violenza sessuale su minore.

Cosa è accaduto in questi cinque anni lo ha spiegato Monika Beisler, la mamma di Maria che non aveva mai interrotto le ricerche. La giovane - aveva scritto la donna in un post Facebook, poi cancellato - sarebbe scappata dalla Polonia in bici e, senza chiedere aiuto a nessuno, avrebbe raggiunto l'Italia tre mesi dopo. Qui sarebbe rimasta fino ai giorni scorsi, quando - ormai maggiorenne - ha contattato alcuni amici di famiglia via Facebook.

Il racconto è poi scomparso dai social e sempre lì Monika ha chiesto a tutti di dare un po' di tempo alla sua Maria. La giovane, riferiscono sempre i giornali tedeschi, è già stata ascoltata dalla polizia, che dovrà ora cercare di capire cosa sia successo davvero dal 2013 ad oggi. L'unica certezza, almeno quella, è che la 18enne è di nuovo a casa.

Foto - Maria e il presunto rapitore (da gruppo Fb aperto dalla famiglia)