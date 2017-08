Ha una serra nel box e piante biologiche di marijuana in giardino: arrestato il pusher 'bio'

La guardia di finanza di Lodi ha arrestato un milanese di 34 anni S.L., che nella sua abitazione di Caselle Lurani (Lodi) aveva allestito una vera e propria coltivazione di marijuana “bio” di diverse tipologie e qualità.

Coltiva marijuana nel giardino di casa

Ad allertare la finanza è stata una segnalazione al numero di pubblica utilità 117; immediatamente è partita l’attività di indagine che ha permesso di rinvenire nel giardino dell’abitazione dell’arrestato numerose piante di marijuana e, all’interno del box, una vera e propria serra nella quale coltivava altre piantine di stupefacente.

All’interno dell’abitazione, inoltre, i militari hanno rinvenuto circa 100 grammi di stupefacente in essicazione diviso per qualità, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per la coltivazione ed il successivo spaccio. Il trentaquattrenne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.