E' ai domiciliari: svuota in bagno la marijuana e picchia selvaggiamente i poliziotti

Era agli arresti domiciliari e teneva in casa un sacchetto pieno di marijuana. Gli agenti del commissarato si sono recati al suo domicilio (in via Jacopino da Tradate) alle sei e mezza di pomeriggio del 16 febbraio per un controllo di routine, ma lui - italiano di 25 anni - non ha aperto immediatamente la porta.

Quando finalmente ha fatto entrare gli agenti, questi hanno avvertito subito un forte odore di marijuana: in effetti si era appena liberato del contenuto - droga, appunto - di un sacchetto di plastica in bagno. Per evitare il conseguente arresto, ha ingaggiato una violenta colluttazione con i poliziotti, mandandone due in ospedale: uno ha ricevuto una prognosi di dieci giorni per varie contusioni, l'altro di trenta giorni per la frattura di un piede.

Alla fine, comunque, il 25enne è stato arrestato.