Marito e moglie coltivatori di marijuana e spacciatori: arrestati

Marito e moglie coltivavano marijuana nella loro abitazione. I carabinieri gliene hanno sequestrati 311 grammi già essiccati e pronti all'uso, dentro sei barattoli nascosti nella sala tra vari scatoloni, e quattordici piantine di circa 10 centimetri ciascuna, in un ripostiglio trasformato in serra con lampade alogene, termostato e ventola d'aspirazione con tubo collegato all'esterno.

E non era tutto: sul balcone esterno i coniugi avevano "piazzato" due vasi con piante di marijuana in fluorescenza alte 50 e 100 centimetri. Infine, ancora in sala, un bilancino di precisione e dodici sacchettini di cellophane con chiusura ermetica, segno che i due, molto probabilmente, conducevano anche un'attività di vendita della droga a soggetti terzi.

Nei guai due 47enni, entrambi originari del Napoletano e residenti in un centro della provincia di Pavia, Castello d'Agogna. I carabinieri li tenevano d'occhio da un po', dopo avere raccolto "indiscrezioni" sull'attività di spaccio della coppia. Che, sembra, riceveva i clienti direttamente in casa. Lei è incensurata, lui ha precedenti per armi e droga. Ora sono stati arrestati.

Nell'operazione è stata anche sequestrata una mazza da baseball nel bagagliaio dell'utilitaria dei due: si tratta di un oggetto potenzialmente pericoloso, il cui porto non è quindi consentito.