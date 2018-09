Cernusco, 19enne arrestato: trovato con marijuana in cantina

Era in un'auto con due amici, nella serata di sabato 15 settembre, lungo la strada provinciale 11 (Padana Superiore), quando è incappato in un posto di blocco ad opera dei carabinieri di Cernusco sul Naviglio. Alla fine è stato arrestato in flagranza per detenzione di droga. Si tratta di un cernuschese di 19 anni senza precedenti.

Il giovane aveva con sé 150 euro in contanti e 5 grammi di marijuana. I carabinieri, quindi, hanno deciso come da prassi di perquisire anche casa sua, dove hanno trovato - e sequestrato - 220 grammi sempre di marijuana, nascosti in cantina insieme ad un bilancino di precisione.

I carabineri lo hanno arrestato e portato nella cella di sicurezza fino alla mattinata di lunedì 17, quando è stato giudicato con il rito direttissimo: il giudice ha disposto, in via cautelare, l'obbligo di firma per il 19enne.