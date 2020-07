Spaccio di droga: sorpreso in auto con bilancino e dosi di marijuana, arrestato

Era in macchina con altre due persone, fermo e parcheggiato. E con sé aveva tutto il "kit del pusher": droga, bilancino e così via. E' stato arrestato dalla polizia, dopo un'accurata perquisizione anche a casa sua.

Tutto è incominciato alle due e mezza di domenica notte in via San Venerio, quartiere Santa Giulia, estrema periferia sud-est di Milano. Gli agenti del commissariato Mecenate, in un giro di perlustrazione, hanno notato l'auto parcheggiata in strada con a bordo tre persone. Le hanno controllate: il guidatore, un italiano di ventuno anni, aveva con sé qualche dose di marijuana e un bilancino di precisione.

In casa conservava invece 56 grammi di marijuana e 16 di hashish. Quanto bastava per arrestarlo per detenzione di droga ai fini di spaccio.