Malpensa: si fa spedire 11 chili di droga da Barcellona, pacco intercettato

Intercettata a Malpensa una spedizione per via aerea proveniente da Barcellona e destinata a Cugliate Fiabasco, un piccolo paese in provincia di Varese. La guardia di finanza dello scalo aeroportuale ha ritenuto che la spedizione fosse sospetta: effettivamente all'interno sono stati trovati 10 involucri sottovuoto con marijuana per un totale di 10 chili oltre a un involucro con ovuli di hashish per circa 1 chilo.

La procura ha disposto la "consegna controllata" del pacco al destinatario, che in effetti lo ha ritirato di persona: si tratta di un 46enne con diversi precedenti penali per droga. I militari della guardia di finanza hanno quindi perquisito casa sua, trovando conferma dell'attività di spaccio: in casa l'uomo conservava vari telefoni cellulari e soprattutto materiale per confezionare le dosi di droga.

Terminati i controlli, il 46enne è stato arrestato e portato nel carcere di Varese.