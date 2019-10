Milano, al parco con 17 grammi di marijuana nelle mutande: arrestato dai carabinieri

Quando ha visto l'auto dei carabinieri, ha cercato di scappare e di far perdere le proprie tracce. Ma, purtroppo per lui, è stato tutto inutile.

Un ragazzo di ventitré anni, un giovane dell'Ecuador con precedenti alle spalle, è stato arrestato lunedì sera dai carabinieri del nucleo Radiomobile con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Verso le 21, i militari sono passati in via dei Valtorta e sono stati attirati dal giovane che continuava a passeggiare nel parco Martiri della Libertà iracheni vittime del terrorismo. Il 23enne, capendo di essere ormai nel mirino, ha lasciato cadere un sacchetto in cellophane e ha poi provato a fuggire, ma è stato bloccato.

Negli slip i carabinieri gli hanno trovato 17 grammi di marijuana, mentre altri sette erano nascosti proprio nel sacchetto che aveva cercato di nascondere tra l'erba.