Spinelli in hotel tra studenti del Parini in gita a Roma: intervengono le forze dell'ordine

Marijuana durante la gita scolastica: scoppia il caso al Parini, liceo classico di Milano, per la gita di due classi nella capitale. L'episodio non ha ancora contorni chiarissimi non foss'altro perché la gita termina il 22 marzo e, per esempio, le relazioni dei professori accompagnatori non sono ancora disponibili, nemmeno al preside dell'istituto. Ma è certo che le forze dell'ordine romane abbiano effettuato un controllo notturno - martedì - nell'albergo in cui alloggiavano i ragazzi.

Da quel che si è saputo, i professori avrebbero sorpreso un gruppo di studenti (tutti minorenni) mentre fumavano spinelli all'interno di una delle stanze. Di qui il controllo delle forze dell'ordine, che avrebbero recuperato la marijuana (il Corriere riferisce di due grammi, massimo due grammi e mezzo) ma, per ora, non avrebbero denunciato nessuno degli studenti.

Due di loro, tra l'altro, sarebbero stati individuati come i "fornitori" del gruppo. Tanto che le rispettive famiglie dei due sarebbero andate di corsa a Roma per chiarire la situazione, probabilmente più "delicata" di quella degli altri ragazzi. Tra qualche giorno se ne saprà, probabilmente, di più; anche se, bisogna pur dirlo, la vicenda sembra essere né più né meno la riproduzione di quanto accade praticamente in ogni gita scolastica di studenti delle scuole superiori.

Andrebbe approfondito anche il ruolo dei ragazzi "fornitori": fintanto che la marijuana è illegale, il metodo di consumo di gruppo è proprio quello. Uno o due procurano la sostanza che poi viene fumata insieme a tutti gli altri. Per la legge, ovviamente, non c'è la figura "intermedia" e l'occasionale fornitore viene equiparato ad uno spacciatore. Diverso se si tratta di punti di riferimento costanti per la fornitura di marijuana all'interno di tutta la scuola, come pure talvolta succede. Insomma, appare presto per bollare il caso come "spaccio di droga tra studenti del Parini".