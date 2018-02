Droga, a Milano la marijuana più cara d'Italia. La ricerca: "Costa quasi 8 euro al grammo"

Ogni anno a Milano vengono utilizzate quasi sette tonnellate di cannabis. Ed è la seconda città in Italia per consumo, la prima è Roma con quasi quindici tonnellate, segue Napoli con poco più di cinque. È quanto emerge scorrendo i dati pubblicati sul "Cannabis Price Index", lo studio realizzato dall'azienda israeliana Seedo che, oltre ai consumi, analizza anche i prezzi.

E sempre secondo la ricerca "l'erba" a Milano si acquisterebbe a poco più di 7,80 euro al grammo: il più caro d'Italia, poco superiore a Roma e Napoli dove la stessa quantità si venderebbe pochi centesimi sopra i sei euro. Prezzi bassi — lontani dalle piazze di spaccio di Milano dove un grammo di hashish viene scambiato per circa dieci euro — che sono stati forniti ai ricercatori dagli stessi consumatori attraverso portali online come MarijuanaTravel o PriceOfWeed.com. Siti spesso consultati dai turisti in cerca di droghe leggere.

Secondo la ricerca la città con la marijuana più a buon mercato, invece, è Quito in Ecuador: 1,07 euro al grammo; in Europa è Anversa dove l'erba costa poco meno di tre euro e mezzo al grammo. La più cara in assoluto è Tokio (Giappone) dove per comprare due spinelli bisogna spendere 24 euro.

Lo studio ha anche calcolato quelle che sarebbero le entrate nelle casse dell'erario se il consumo fosse tassato quanto la vendita di tabacchi e lavorati: con le sole vendite di Milano il gettito nelle casse dello Stato sarebbe di 57 milioni di euro.