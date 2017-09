Marilena Rosa Re, la promter scomparsa da 40 giorni: nessuna traccia

Suo fratello, Antonio Re, ha lanciato un disperato appello attraverso una televisione privata: «Ho bisogno di parlarti». Marilena Rosa Re è scomparsa il 30 luglio: dopo quaranta giorni le indagini si fanno molto complicate ma, intanto, della scomparsa della 58enne di Castellanza si occupano trasmissioni televisive nazionali, da "Chi l'ha visto?" "Pomeriggio Cinque" a "Quarto grado". La donna, promoter nei supermercati dell'Alto Milanese e del Varesotto, è alta 1,68, ha i capelli castani e gli occhi verdi. Si è allontanata da casa senza lasciare tracce e senza un'apparente motivazione.

In particolare, domenica 30 luglio era attesa al Carrefour di Limbiate per una giornata di lavoro. E' stata notata prima delle dieci e mezza di quella mattina nel giardino dell'abitazione, e tutti i vicini - che la conoscevano bene - parlano di lei come di una persona tranquilla. Il marito Carlo Buzzi cerca di evitare il più possibile "l'assedio mediatico". L'uomo sarebbe l'ultima persona nota ad aver visto la donna, la serata precedente, prima di trascorrere la nottata dalla madre malata.

E' poi rientrato nell'abitazione alle dieci e mezza di domenica mattina: Marilena non c'era, perché appunto doveva andare a lavorare. Il suo telefono è spento da quel momento.

Le indagini proseguono a tutto campo: dall'allontanamento volontario a qualcosa di peggio. Per questo motivo gli appelli televisivi vengono rivolti limitandosi ai dati essenziali, per esplicita richiesta della procura di Busto Arsizio e del pm Rosaria Stagnaro. Le ricerche con i cani molecolari, estese inizialmente fino alle porte di Milano, non hanno dato alcun esito e, molto probabilmente, non verranno ripetute. Della coppia si è soltanto saputo che aveva un debito di circa 120 mila euro con Equitalia, estinto poco prima del giorno dell'allontanamento.