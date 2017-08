E' il poliziotto Mario Ciacci il nuovo comandante dei vigili urbani di Milano

E' Marco Ciacci il nuovo comandante della polizia locale di Milano dopo le dimissioni (accettate) di Antonio Barbato. Prenderà servizio a settembre. Le pratiche saranno piuttosto lunghe perché Ciacci viene dalla polizia di Stato: è attualmente vice questore aggiunto e dirigente del Commissariato Mecenate.

Lo ha scelto il sindaco Giuseppe Sala, che aveva annunciato di voler chiudere la questione entro Ferragosto dopo il burrascoso (e praticamente obbligato) addio di Barbato, che se non si fosse dimesso da solo sarebbe stato comunque allontanato dopo essere finito nelle intercettazioni di un ex sindacalista accusato di fare affari con la mafia.

Barbato non è indagato, ma poche ore dopo la relazione del Comitato per la Legalità (presieduto dall'ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo) ha capito che per lui non c'era più futuro nel posto di capo dei vigili di Milano e ha lasciato l'incarico. Sala lo destinerà ad altro incarico, certamente fuori dal corpo di polizia locale: forse in Amat (l'agenzia per la mobilità e il traffico), forse nella sicurezza delle scuole. Si vedrà.

Le accuse a Barbato

Barbato non aveva in simpatia un vigile sindacalista. E Domenico Palmieri, quello finito sotto la lente d'ingrandimento della Direzione distrettuale antimafia, lo sapeva. Così - entrambi intercettati - propose a Barbato di far pedinare il sindacalista soprattutto per vedere che cosa faceva quand'era in permesso sindacale. Barbato rispose un semplice "vediamo", non disse insomma di no, non respinse l'insana offerta e questo è sufficiente, per il Comitato di Gherardo Colombo, per statuire che non fu corretto quanto si conviene al comandante del vigili urbani.

Che poi il vigile sindacalista faccia i fatti suoi o no, durante i permessi sindacali, è ovviamente altra questione. Che nulla c'entra con il ruolo di comandante e il conseguente comportamento.

L'altra questione, sempre dalle interecettazioni, riguarda invece un appalto del Comune di Milano sulla sicurezza. Appalto che Barbato conosceva ovviamente in anticipo e di cui sarebbe stato disposto a rivelare dettagli e parametri a un imprenditore nella vigilanza, Alessandro Fazio. Per la cronaca, Fazio e Palmieri furono arrestati a maggio 2017.