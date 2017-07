Mario Delpini è il nuovo arcivescovo di Milano

Il nuovo arcivescovo di Milano è Mario Delpini, l'annuncio è arrivato nella mattinata di venerdì 7 luglio dalla Curia di Milano. Il successore di Angelo Scola è stato scelto da Papa Francesco, ma a Milano era un volto noto tra i prelati, anche perché nel 2012 lo stesso Scola lo chiamò come suo vicario generale della Diocesi di Milano.

Si tratta di un uomo di grande cultura, laureato in lettere e docente di teologia; parla anche il greco antico e l'inglese. Non solo: ha pubblicato diversi interventi, omelie e riflessioni, oltre a due libri. Inoltre è stato rettore del seminario di Venegono, la "scuola" dei preti lombardi.

Chi è Mario Delpini, il nuovo arcivescovo di Milano

Una vita spesa tra le province di Varese e Milano. Delpini è nato a Gallarate nel 1951 ed è cresciuto a Jerago con Orago, comune di 5mila abitanti in provincia di Varese. È stato ordinato prete nel giugno del 1975 nel Duomo di Milano dal cardinale Giovanni Colombo, non solo: è stato in stretti rapporti con Carlo Maria Martini che nel 1989 lo fece rettore del liceo del seminario di Venegono e nel Duemila Tettamanzi lo elevò a rettore del seminario stesso.

La carriera ecclesiastica di Delpini è proseguita nel luglio 2007 quando Papa Benedetto XVI lo nominò vescovo ausiliario di Milano. Infine Scola lo volle vicario generale della Diocesi. Delpini vive da molti anni a Milano, non nei palazzi destinati ai vescovi ma presso la Casa del clero di via Settala, una scelta di semplicità e sobrietà. Inoltre è una persona dalle abitudini spartane, gira in bicicletta, non frequenta i social network.

Nuovo arcivescovo di Milano, l'augurio del sindaco Sala

“Desidero augurare buon cammino a monsignor Mario Delpini, nuovo pastore della Chiesa Ambrosiana. Gli assicuro fin d’ora la mia piena collaborazione in un ministero che dovrà affrontare le tante sfide di un periodo complesso come l’attuale”, così il sindaco Giuseppe Sala in merito alla scelta del nuovo Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

“L’auspicio – conclude il Sindaco – è di costruire la stessa consonanza di valori, stile e percorsi che ha caratterizzato il lavoro svolto con Angelo Scola. A lui che, dall’Expo fino alla visita del Santo Padre, ha guidato i nostri cuori e le nostre menti sulla strada di un nuovo umanesimo, il ringraziamento mio e di tutti i milanesi”.