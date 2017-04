Non accetta il divorzio dopo 41 anni: arrestato e scarcerato, torna subito a minacciare l'ex

Non riesce ad accettare la fine del suo matrimonio, dopo quarantuno anni di vita comune. Per questa ragione, lui, con diversi precedenti penali, diventa violento e rende la vita impossibile all'ex moglie prima ed al nuovo compagno di lei poi. Tanto da finire in carcere per alcuni mesi - da gennaio ad aprile - ma, appena scarcerato, per la precisione circa dodici ore dopo, torna a cercare la donna minacciandola di morte e scagliandosi a calci e pugni contro la porta del suo appartamento. E' stato così arrestato nuovamente dai carabinieri della Stazione di Cernusco sul Naviglio.

L'episodio è accaduto nel comune di Gorgonzola (Milano), durante il fine settimana. In manette è finito un italiano di sessantuno anni, originario di Pioltello (Milano).

Secondo quanto riferito dai carabinieri che hanno eseguito l'arresto, la donna - stessa età dello stalker - lo aveva denunciato per la prima volta a dicembre 2016. In diverse occasioni l'ex marito aveva danneggiato l'auto dell'attuale fidanzato della donna, una Fiat 500 L, 'devastata' anche questa volta.