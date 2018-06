Picchia e violenta la moglie minacciandola con la pistola: lei è in sedia a rotelle, lui è libero

Aveva una vita normale, Francesca Amelia Cucuzza: maestra d'asilo, una famiglia e l'amore. Apparentemente perché proprio quel 'amore' la picchiava e maltrattava, fino a costringerla su una sedia rotelle da cinque anni.

Per questo adesso lei, che ha 36 anni, lotta perché quel marito violento paghi il suo conto con la giustizia. Francesca oggi riesce a stare in piedi al massimo per 30 minuti perché i dolori sono sempre fortissimi. In anni di botte e violenze, come ha spiegato Anna Giorgi su Il Giorno, lui le ha quasi spezzato la schiena, le ha rotto lo sterno, le ha rotto tutte le costole, bucato un polmone, provocato una emorragia, un dolorosissimo abbassamento renale e le ha fatto perdere l'uso di una gamba. Oltre alla violenza sessuale e psicologica.

Tutto inizia 10 anni fa. Lui era un bravo ragazzo all'inizio. Il suo atteggiamento è cambiato dopo il matrimonio. Come dice la donna stessa al quotidiano: «Appena sposati inizia la sua ossessione per il controllo: “Se esci di casa mi devi mandare un sms, quando entri a scuola mi devi mandare un altro sms” diceva. E se non lo facevo abbastanza la sera, al ritorno a casa, erano liti e botte».

Poi arriva la prima denuncia della donna, dopo un ricovero alla Mangiagalli. «Dopo la denuncia a lui, che faceva la guardia giurata, tolgono la pistola, quella con cui mi aveva obbligata a fare qualunque cosa. Me la puntava alle tempie o me la metteva in bocca, poi mi legava. Più io chiedevo aiuto, più la sua rabbia montava perché mi diceva che gli avevo fatto perdere il lavoro. Ti ammazzo, mi ripeteva. Non mi ha ancora ammazzata, ma mi ha ridotta in sedia a rotelle. Mi ha condannata a non vivere più, mi ha tolto la luce e la gioia».

Oggi dopo un difficile processo, l'uomo è di fatto libero. E' stato condannato a soli 10 mesi di carcere, con sospensione della pena, ed è stato condannato a una provvisionale di 10mila euro. E in attesa che le vie della giustizia vadano avanti, Francesca è terrorizzata dal fatto di sapere il suo carnefice in libertà.