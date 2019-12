Trasforma casa dell'ex in una trappola e la massacra davanti ai figli: poi salta dal balcone

Si è intrufolato nell'abitazione dell'ex moglie a Solaro, in provincia di Milano. Pronto a devastarle casa e a massacrare di botte lei e il suo nuovo compagno. Il tutto anche se in casa c'erano i suoi bambini, figli della relazione tra lui e la donna, una 43enne. Così, durante la notte tra martedì e mercoledì, è entrato in casa e ha manomesso la serratura per evitare che le sue 'prede' potessero scappare ma gli è finita male.

Marito violento picchia l'ex e il nuovo compagno

Architetto del fallimentare ma violento piano di vendetta è un pregiudicato italiano di 50 anni. Dopo essere riuscito ad entrare, stando alla ricostruzione dei carabinieri del Comando provinciale di Milano, ha cominciato a picchiare l'ex moglie e il nuovo compagno, un italiano di 42 anni. Nonostante le urla disperate dei bambini.

La tentata fuga saltando dal balcone

Il tutto senza prevedere che da lì a poco sarebbero arrivati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Rho, avvertiti da qualcuno all'interno dell'appartamento che lui stesso aveva cercato di 'trasformare' in una trappola. Quando ha sentito le sirene, e considerando che la porta d'ingresso era bloccata, l'ex marito violento ha quindi cercato di fuggire gettandosi dal balcone.

Ad aspettarlo giù, dopo un volo di un piano, c'erano i militari che lo hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dopo l'arrivo del 118, la coppia è finita in ospedale: per loro per fortuna la prognosi non è grave. E il loro 'carnefice' è stato portato in carcere.