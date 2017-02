Litiga con una sua amica sui social e va a Roma per ucciderla a martellate: 49enne arrestata

Aveva organizzato tutto nei minimi dettagli. La notte in un hotel lussuoso, l’agguato di prima mattina, il viaggio in treno e il ritorno a Milano. Purtroppo per lei, però, proprio nella sua casa meneghina gli agenti del commissariato Scalo Romana sono andati a prenderla martedì sera.

Una donna di quarantanove anni, russa ma residente in città, è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio con l’aggravante della premeditazione.

La quarantanovenne, secondo quanto ricostruito dagli agenti, lo scorso lunedì sera si è recata a Roma in treno con il preciso intento di uccidere una sua amica e connazionale. Quindi, convinta di aver compiuto il suo lavoro, martedì mattina è salita su un treno ad alta velocità ed è tornata a casa.

La vittima, trovata priva di sensi fuori da un suo appartamento in zona Tuscolano usato come studio medico, si era però ripresa e in ospedale aveva raccontato tutto ai poliziotti della Capitale.

La russa, come poi ricostruito, era arrivata a Roma la sera prima ed aveva passato la notte in un lussuoso hotel. La mattina, martello nella borsa - lo stesso martello portato con sé da Milano - e viso coperto da un cappello e grossi occhiali scuri, aveva preso un taxi. Arrivata sotto lo studio dell’amica aveva detto al conducente di aspettarla ed era entrata nel palazzo. Dopo aver lucidamente colpito la vittima alla testa e sicura di averla uccisa, aveva ripreso lo stesso taxi e, recuperate le sue cose in albergo, era tornata nel capoluogo meneghino.

Proprio lì, in una borsetta, i poliziotti hanno trovato il martello usato per l’aggressione e il biglietto del treno usato per la fuga. A scatenare la folle sete omicida della quarantanovenne sarebbe stata, secondo le primi ricostruzioni degli investigatori, una discussione nata in rete tra la vittima e l’arrestata.

La russa si trova ora nel carcere di San Vittore.