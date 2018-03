La "bella serata" di Martina Colombari: l'ex miss Italia in strada ad aiutare i senzatetto

Ha messo addosso il pantalone e il giaccone con la "croce" ed è scesa in strada per aiutare il prossimo. È stata una "bella serata" - così l'ha definita lei - quella che mercoledì Martina Colombari si è trovata a passare con i volontari dell'Ordine di Malta.

L'ex miss Italia, il don, le ragazze e i ragazzi dell'associazione si sono ritrovati a Rogoredo per dare una mano a tutte quelle persone che hanno perso tutto e che hanno trasformato la stazione nella loro casa.

A raccontare la serata di "lavoro" è stata la stessa Colombari, che su Instagram ha postato due foto con i "Io e il don in avanscoperta..." e "Questa sì che è stata una bella serata". A completare il quadro - anche per chiarire che quelle immagini sono state pubblicate per sensibilizzare e non di certo per pubblicità - gli hashtag "responsabilità sociale", "impariamo ad aiutare", "beneficenza", "non serve essere degli eroi" e "sensibilizzare".

Non è la prima volta, tra l'altro, che la moglie di Costacurta diventa "madrina" di opere di beneficenza. La scorsa estate - insieme alla fondazione Rava, di cui è ambasciatrice - era andata ad Haiti per aiutare i bambini dei villaggi più poveri.