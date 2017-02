Aggressioni con l’acido, “sconto” di otto anni per Martina Levato: condannata a venti anni

Venti anni da scontare in carcere. E non più ventotto, come avevano deciso i processi precedenti.

Martina Levato, la giovane milanese accusata di aver aggredito con l’acido alcuni suoi ex fidanzati per un folle “percorso di purificazione” intrapreso con l’amante Alexander Boettcher, è stata condannata dalla corte d’Appello di Milano a venti anni di cella.

I giudici hanno riconosciuto la continuazione della pena e le hanno “scontato” otto anni dai ventotto che avrebbe dovuto passare in carcere per le condanne a dodici anni per l’agguato a Pietro Barbini e a sedici per le aggressioni contro Giuliano Carparelli, Antonio Margarito - che fu quasi evirato - e Stefano Salvi, colpito per un tragico scambio di persona proprio con Carparelli.

La stessa Levato, al momento della lettura della sentenza, è scoppiata a piangere perché - ha protestato - “e ingiusto che venga condannata anche per il caso Savi, io non c’entro, non sono stata io”.

Per Andrea Magnani, basista della coppia dell’acido formata da Martina e dal suo ex amante Boettcher, i giudici hanno invece confermato la condanna a nove anni e quattro mesi totali.

I giudici hanno quindi rifiutato le richieste del sostituto pg Maria Grazia Omboni, che si era battuta affinché le pene fossero aumentate.

Ancora da decidere, invece, il futuro di Alexander Boettcher, che ha sulle spalle - al momento - una condanna in appello a quattordici anni per l’aggressione a Barbini - la coppia dell'acido fu arrestata in flagranza proprio in quel caso - e una pena di ventitré anni per tutti gli altri blitz con l’acido.

Sia la Levato, sia Boettcher si trovano in carcere, dove la ragazza ha dato alla luce il loro figlio. Il piccolo, per decisione del tribunale dei minori - anche se i legali della giovane hanno presentato ricorso - sarà dato in affido a una famiglia “esterna”.