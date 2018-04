Martina, 17 anni, scomparsa da Milano da prima di Pasqua: genitori, amici e nonna la cercano

Scomparsa a Milano una ragazza di 17 anni, Martina Scandale. Ne danno notizia la madre e un'amica. La giovanissima non dà notizie di sé da mercoledì 28 marzo. Vive a Città Studi con la nonna e, da quel che viene riferito, quel giorno si trovava in visita dal padre; ma, uscita dall'appartamento del genitore, non è più rientrata in quello della nonna e nessuno sa nulla di lei.

Un suo amico ha riferito di averla vista giovedì 29 marzo presso la stazione di Lambrate. Martedì 3 e mercoledì 4 aprile invece ci sarebbero stati altri avvistamenti ma alla stazione di Rogoredo.

Martina è alta 1.55 e ha occhi e capelli castani. Quando è scomparsa indossava un piumino blu, jeans verdi e scarpe verde militare. Al collo il suo inseparabile medaglione.