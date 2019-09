Cade aereo a Orio al Serio: Marzia è morta a 15 anni, la famiglia è devastata dopo l'incidente

Disastro aereo a Orio al Serio: una ragazzina di 15 anni morta, Marzia Mecca, e altre tre persone ferite: le sorelle Silvia, Chiara e il loro papà Stefano Mecca. Sabato tragico nello scalo che serve l'area tra Bergamo e Milano. Un aereo ultraleggero è precipitato nei pressi dell'aeroclub accanto all'aeroporto. Il velivolo era guidato da Stefano Mecca, vice presidente dell'Aeroclub Bergamo. La vittima è Marzia mentre i feriti sono lui e le altre due figlie, tra i quali Silvia, 15enne sorella gemella della giovane deceduta.

Incidente aereo a Orio al Serio: morta Marzia

L'incidente è avvenuto verso le 10.20. L'aereo, un Cessna Mooney, pare stesse atterrando quando, per motivi in corso di accertamento, è finito su una cunetta poco prima della pista dell'aeroclub che si trova fuori dall'area dell'aeroporto. Ha rischiato di precipitare sull'asse interurbano della tangenziale bergamasca.

Aereo cade a Orio: i soccorsi

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato tre ambulanze, tre automediche e un elicottero. Per Marzia non c'era nulla da fare. Gli altri feriti sono stati trasportati all'ospedale di Seriate, al Papa Giovanni di Bergamo e alla clinica Gavazzeni. Papà Stefano è in gravi condizioni.

Nel luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli agenti di polizia. La zona è stata resa inaccessibile e gli inquirenti stanno ricostruendo i fatti.

I funerali di Marzia Mecca

I funerali di Marzia Mecca si celebreranno nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, lunedì 23 settembre alle 15. Domenica 22 settembre alle 21 ci sarà una veglia di preghiera nella stessa parrocchia.