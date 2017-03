Maschere e costumi pericolosi per la salute: sequestrati milioni di accessori di carnevale

Sono cinque milioni gli accessori per il carnevale sequestrati dalla polizia locale in due negozi e in un grande deposito di Milano perché contraffatti o dannosi per la salute. I quattro soci proprietari del negozio e della società di import-export sono stati denunciati a piede libero per aver immesso sul mercato giocattoli e articoli privi dei requisiti essenziali di sicurezza, per contraffazione e per ricettazione.

Si tratta del più grande sequestro di merce di questo genere degli ultimi anni: nelle scatole sono stati trovati principalmente giochi, maschere, parrucche e vestiti di carnevale destinati a riempire negozi e bancarelle negli ultimi giorni prima della festa in maschera, per un valore complessivo stimato di 15 milioni di euro.

L'indagine dell'Unità Anti Abusivismo, coordinata dal comandante Antonio Barbato, è partita da una serie di controlli a tappeto in negozi che vendevano merce di carnevale. In due di questi, in particolare, è stata trovata merce in vendita priva dei requisiti essenziali di sicurezza. Si è poi risaliti al deposito situato in zona stazione Centrale all’interno del quale è stata ritrovata la gran parte dei prodotti sequestrati.

Nello stesso magazzino sono anche stati sequestrati amministrativamente trecentomila sacchetti perché privi dei requisiti di biodegradabilità e centomila sono stati posti sotto sequestro penale perché contraffatti (con immagini di personaggi di cartoni animati soggetti a copyright).

“L’impegno della nostra amministrazione – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza – è volto sempre alla tutela del consumatore e alla difesa dei commercianti onesti. Questa è merce particolarmente rischiosa perché finisce nelle mani dei bambini che possono ferirsi o ingerirla più facilmente. Senza contare il danno commerciale che arrecano ai negozi che vendono giocattoli che hanno superato tutti i controlli di qualità e sicurezza”.

“Il nostro lavoro andrà avanti anche nei prossimi giorni – ha aggiunto il comandante Antonio Barbato – per verificare che non vengano messi in vendita anche in altri esercizi prodotti dannosi. La velocità e la quantità di materiale pericoloso per i bambini importato nel nostro paese aumenta esponenzialmente nei giorni prima della grande festività. Lo abbiamo visto sotto Natale e lo abbiamo costatato anche ora con l'arrivo di carnevale. Per la polizia locale è fondamentale il controllo e la conoscenza del territorio che permette interventi rapidi ed efficaci”.