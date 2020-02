Coronavirus, le mascherine servono o no? La risposta (categorica) dell'esperto dell'Oms

Le mascherine servono davvero per proteggere dal Coronavirus? La risposta, anche discretamente categorica, è arrivata martedì mattina da Walter Ricciardi, componente del comitato esecutivo dell'organizzazione mondiale della Sanità e da lunedì consigliere del ministro Roberto Speranza proprio per affrontare la diffusione del virus, che in Lombardia ha fatto contare 212 contagi e 6 vittime e in tutta Italia 283 pazienti positivi e 7 decessi.

Durante il solito punto stampa, il professore - accanto al capo della protezione civile, Angelo Borrelli - ha spiegato: "Le mascherine alle persone sane non servono a niente. Servono per proteggere le persone malata da un potenziale contagio con la loro vociferazione e servono per proteggere il personale sanitario".

Coronavirs, le mascherine servono?

E ancora: "Le mascherine di garza, che oggi vanno a ruba anche sui siti internet, non servono a proteggere i sani", ha ribadito Ricciardi, facendo anche riferimento ai prezzi folli di mascherine e gel igenizzanti su cui sta, tra l'altro, indagando la procura.



"Ci sono mascherine che vengono date al personale sanitario, ma sono estremamente sofisticate ed è chiaro - ha specificato il dottore - che il personale dei reparti di malattie infettive deve esserne dotato e protetto".

"8 su 10 guariscono"

Lo stesso Riccardi ha poi provato ad abbassare un po' i toni, specificando che bisogna "ridimensionare questo grande allarme. È giusto non sottovalutare, ma tutto va posto nei giusti termini".

"È una malattia da non sottovalutare - ha ribadito -, ma su 100 persone, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri che possono essere gestiti in ambienti sanitari" e 5 purtroppo perdono la vita, ma anche a causa di patologie pregresse.

Dalla protezione civile sono invece arrivati i dati della diffusione del virus per provincia. Dei 212 casi lombardi, 101 sono in provincia di Lodi, 39 a Cremona, 17 a Pavia, 3 a Milano, 2 a Monza, 1 a Sondrio e 35 sono in fase di accertamento e ospedalizzazione.