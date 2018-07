Milano, si abbassa i pantaloni per masturbarsi davanti a un hotel in via Pecchio: denunciato

Un cittadino bulgaro di 38 anni è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico a Milano dalla polizia.

L'uomo è stato sorpreso nella serata di domenica con i pantaloni abbassati, intento a masturbarsi, davanti a un hotel in via Giuseppe Pecchio, in zona Loreto. Sul posto sono intervenute le Volanti dopo la chiamate dei passanti.

Non lontano, durante la mattinata, i carabinieri avevano arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un altro uomo bulgaro. Era stato beccato mentre scattava fotografie alle ragazze in gonna che transitavano davanti un hotel in via Desiderio.