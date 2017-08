Metro' M2 linea verde: uomo si masturba sul treno, video diventa virale

Un uomo a torso nudo, presumibilmente su un treno della metro 2 linea verde, è stato filmato masturbarsi in mezzo ai passeggeri e pendolari. Aveva con sè un vino in cartone ed era visibilmente in stato alterato dovuto all'alcol.

La clip, che ha avuto centinaia di condivisioni su Facebook, è stata pubblicata dalla fanpage 'Atm siamo noi'. L'uomo, molto probabilmente un senzatetto, si è ricomposto e, secondo alcune testimonianze, si è allontanato senza che facessero in tempo a intervenire gli addetti di Atm o la polfer.

Gli atti sessuali espliciti, complice spesso la calca, sono purtroppo episodi ricorrenti in metropolitana. Solamente il mese scorso un uomo con le mutande e i pantaloni abbassati si strusciava contro il fondoschiena di una ragazzina. La scena, raccapricciante, è stata immediatamente interrotta dall'intervento dei poliziotti presenti in quel momento sullo stesso vagone del treno della linea gialla, la M3. L'ennesima violenza sessuale in metropolitana - proprio lunedì una ragazzina di quattordici anni era stata molestata sulla linea rossa - è avvenuta un mese fa, tra le quindici e le sedici, all'altezza della fermata Repubblica. In manette, con l'accusa di violenza sessuale, è finito un cittadino del Bangladesh di trentuno anni. L'uomo nel 2014 aveva patteggiato una condanna di un anno e due mesi per abusi su una minorenne.