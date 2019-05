Si masturba davanti a fratello e sorella in treno: denunciato il maniaco "professionista"

Si è avvicinato a due studenti che tornavano a casa dopo una giornata in università. Poi, sotto i loro sguardi attoniti, ha iniziato il suo show. Un uomo di trentotto anni, residente nel Mantovano, è stato denunciato lunedì sera dalla Polfer con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico per essersi masturbato a bordo di un treno in servizio da Mantova a Milano.

Spettatori del suo "spettacolo" sono stati due giovani di circa venti anni, fratello e sorella, che hanno avuto la sfortuna di trovarsi nella sua stessa carrozza. I due, una volta che il 38enne ha iniziato il suo show, hanno allertato il 112 e hanno fornito tutte le indicazioni utili.

In poco tempo gli agenti sono intervenuti in stazione, ancora prima che il treno partisse, e hanno bloccato l'uomo, che ha cercato di scappare e di rifugiarsi nel bagno del convoglio.

Da un primo controllo, racconta BresciaToday, il 38enne è risultato un volto noto alle forze dell'ordine, già conosciuto per una vasta gamma di precedenti, sempre in ambito di atti osceni e reati a sfondo sessuale. Una sorta di maniaco professionista, che adesso rischia di finire di nuovo a processo.