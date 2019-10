"Matrimonio rom" nel cortile del palazzo Aler a Milano: "Musica, banchetto e alcol a fiumi"

Abito bianco, una damigella d'onore con il bouquet e, chiaramente, tanti invitati. Un matrimonio in piena regola, insomma, ma in un "teatro" decisamente particolare: il condominio Aler di via Tracia 5, in zona San Siro.

A denunciare l'insolita, decisamente insolita, festa nuziale è stato Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia e da sempre molto attento a ciò che accade nella "sua" zona.

"Sono stato contattato dai residenti che da stamattina stanno chiamando forze dell'ordine ed Aler perché è in corso uno sposalizio rom nel cortile dello stabile di proprietà Aler", ha spiegato il politico, allegando una foto che in effetti ritrae la sposa.

"Musica a tutto volume, alcool a fiumi e un banchetto ovviamente non autorizzato - ha continuato De Chirico -. Gli abitanti regolari non ce la fanno più a sopportare l'abbandono da parte delle istituzioni. Quanto ancora dovranno aspettare le persone perbene per vedere ristabilita la legalità in questa periferia? I politici della Lega si fanno vedere per scattare foto ricordo in mezzo al degrado, facendo un mucchio di promesse durante le campagne elettorali, ma - ha concluso - di azioni concrete per migliorare la situazione, sottolineo ancora una volta, nulla è stato fatto".