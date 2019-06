Il cognato critica l'abito da sposa, matrimonio finisce in rissa: carabinieri e ambulanze sul posto

La cena di nozze trasformata in rissa: è successo domenica in un agriturismo di Robecco sul Naviglio, nel Milanese. Anziché con brindisi e balli, il ricevimento è terminato con i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sul posto per calmare le acque e i sanitari del 118 per medicare i feriti (e portarli in ospedale).

Sembra che il "la" al litigio sia stato dato dal fratello dello sposo, che avrebbe criticato il vestito nuziale. Immediatamente lo sposo da una parte e la moglie del primo dall'altra si sono messi "in mezzo" e, dalle parole, si è passati ai fatti. Non è chiaro esattamente fino a che punto siano volate le mani, mentre gli ospiti osservavano la scena e qualcuno chiamava il numero di emergenza 112.

Alla fine, il fratello dello sposo (un 31enne) e sua moglie (una 27enne) sono stati portati in osepdale, rispettivamente a Magenta e al San Carlo di Milano, senza però gravi conseguenze per entrambi. A quanto risulta, non sarebbe stata presentata denuncia e in realtà, all'arrivo dei carabinieri, gli animi si erano già quasi del tutto placati, forse anche grazie all'opera di convincimento di familiari e amici.