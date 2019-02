Mattarella arriva a Milano, primo stop a Iulm, poi Triennale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è in visita a Milano nella giornata del 28 febbraio. Nel corso della mattinata il politico ha fatto tappa all'università Iulm, dove ha preso parte all'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019. Dopo la cerimonia, alle 11:30 Mattarella si recherà alla Triennale per l'apertura della XXII Esposizione Internazionale del museo, intitolata 'Broken Nature: Design Takes on Human Survival' e dedicata al rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Alcune vie del centro, tra cui via Carducci e le strade adiacenti a piazzale Cadorna, sono state chiuse al traffico dalla polizia locale, solo temporaneamente, per consentire il passaggio del presidente e della sua scorta.

em che w tutto bloccato dalla Polizia Locale che ha fatto passare un sfilza di macchine della polizia, moto e macchine con la sirena luminosa. È arrivato qualcuno di importante a Milano che aveva bisogno della scorta o c’è qualcosa in giro?

All'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm oltre al presidente della Repubblica, erano presenti anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il prefetto del capoluogo lombardo, Renato Saccone.

Sergio Mattarella era arrivato per la prima volta a Milano come presidente lo scorso 7 dicembre, quando aveva assistito alla prima della Scala dell'opera verdiana 'Attila'. In quell'occasione alla rappresentazione erano presenti anche Maria Elisabetta Alberti Casellati (presidente del Senato), Alberto Bonisoli (ministro dei Beni Culturali), Maco Bussetti (ministro dell'Istruzione) e Giovanni Tria (ministro dell'Economia).