Ricoverato per l'influenza, Mattia Rapetti muore a 18 anni stroncato da una polmonite

È morto a diciotto anni Mattia Rapetti, stroncato dalle complicazioni di una polmonite. Il giovane, che da qualche tempo viveva a Mozzanica (Bergamo) con la madre, era andato a scuola martedì 16 gennaio, al liceo Galileo Galilei di Caravaggio, poi era rimasto a casa per quello che sembrava poco più che un raffreddore.

Nei giorni successivi le sue condizioni si sono aggravate sempre più. Prima il ricovero in ospedale, a Treviglio, poi il coma farmacologico e infine, nella notte tra sabato e domenica 21 gennaio, la morte. Una tragedia che ha lasciato sbigottita tutta la comunità di Caravaggio.

I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale dei Santissimi Fermo e Rustico di Caravaggio. Le esequie si terranno mercoledì 24 gennaio alle 14; successivamente la salma di Mattia sarà tumulata nel cimitero di Caravaggio.

Non è la prima morte sospetta. A inizio gennaio una donna di 46 anni residente a Rho era morta sempre a causa dell'influenza; ondata influenzale che in questi giorni sta raggiungendo il picco, per questo motivo l'assessore regionale Giulio Gallera ha diramato un piano per affrontare l'emergenza.