Ragazzo di ventuno anni muore investito da un treno mentre torna a casa sua per Natale

È morto mentre tornava a casa per il Natale Mattia Vendramin, ventuno anni, di Solaro. La sua giovane vita si è interrotta alla stazione di Zurigo, dove - per cause ancora in corso di accertamento - è stato travolto da un treno.

Il giovane, originario di una piccola frazione del paese del Milanese, era partito la scorsa estate per l’Inghilterra alla ricerca di un futuro migliore. Per le festività natalizie, però, si era messo in viaggio per fare una sorpresa alla sua famiglia, tutta ancora a Solaro.

E proprio durante il ritorno si è consumato il dramma. Mattia è stato investo da un treno forse mentre cercava di raggiungere la banchina per prendere la coincidenza e salire sul congolio che lo avrebbe riportato a casa, a Milano.

La famiglia, che non riusciva a mettersi in contatto con il giovane, il giorno della Vigilia di Natale ha cercato di contattare il coinquilino londinese di Mattia, che ha spiegato loro che il ragazzo era partito.

Sull'incidente che ha spezzato la vita di Mattia Vendramin stanno facendo luce le forze dell'ordine di Zurigo e l'esatta dinamica dell'accaduto non è ancora stata resa nota. Gli ultimi istanti della vita del ragazzo sono stati ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza installate in stazione: si vede Mattia correre per raggiungere il treno e poi cadere sui binari.