Commerciante trovato in casa sua col cranio fracassato: "La figlia dovrà andare in carcere"

Simona Pozzi, la figlia del commerciante 69enne ucciso nel suo appartamento nel 2016, dovrà andare in carcere come mandante dell'omicidio. A deciderlo è il Tribunale del Riesame accogliendo il ricorso dei pm Alberto Nobili e Antonia Pavan contro il no all'arresto da parte del gip arrivato nei mesi scorsi. La donna al momento è libera in attesa che la Cassazione si pronunci sul suo caso, dopo che i suoi legali hanno presentato ricorso.

Il 5 febbraio 2016 Maurizio Pozzi era stato assassinato nel suo appartamento di via Gian Rinaldo Carli. La moglie lo aveva trovato a terra in camera da letto in un lago di sangue e con il cranio sfondato. In un primo momento gli investigatori avevano pensato a un incidente domestico. A 800 giorni dal tragico evento, poi, erano partite le indagini sulla figlia 45enne dell'uomo, Simona Pozzi. La donna si dichiara innocente e ha respinto ogni accusa. Secondo quanto emerso dalle ricerche della Squadra Mobile, tuttavia, sarebbe proprio lei la mandante dell'omicidio, avendo come movente i continui dissidi con il padre. Pochi giorni prima del delitto tra la figlia e il genitore c’era stata una violenta lite, per la quale erano dovuti intervenire i carabinieri.