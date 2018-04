Milano, tangenti nella sanità: l'ordine dei medici si costituirà parte civile al processo

L'ordine dei medici ha chiesto ai magistrati di costituirsi parte civile nel procedimento contro i medici del Pini e del Galeazzi accusati di corruzione. "Qualsiasi attività medica fatta ai danni dei pazienti è odiosa e va perseguita in tutte le maniere", ha dichiarato Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine dei Medici di Milano in seguito all'arresto per corruzione di quattro primari tra gli ospedali Pini e Galeazzi e di un direttore sanitario.

Ma potrebbe essere solo il primo di una serie di provvedimenti. L'ordine dei medici, infatti, starebbe decidendo se prendere "altri provvedimenti cautelativi a tutela dell'onorabilità della professione", ha aggiunto Rossi. Per il momento l'organo professionale, come sottolineato da Rossi, non ha ricevuto ancora nessuna comunicazione ufficiale dalla Procura relativamente ai medici messi agli arresti, "che è precondizione necessaria a qualsiasi nostra azione in merito", conclude Rossi. Nei giorni scorsi anche Regione Lombardia aveva deciso di costituirsi parte civile al processo.

Nella giornata di giovedì è iniziato il "giro" di interrogatori di garanzia dei sei arrestati. Il primo ad essere sentito dal gip Teresa De Pascale è stato l'imprenditore Tomaso Brenicci, l'unico a San Vittore (gli altri arrestati sono ai domiciliari). Nella mattinata di venerdì è toccato a Giorgio Maria Calori e Carmine Cucciniello, primari del Cto-Pini; Paola Navone (direttrice sanitaria del Cto-Pini) è stata invece convocata sabato mattina, così come il primario del Galeazzi Lorenzo Drago. L'ultimo interrogatorio per l'altro primario del Galeazzi, Carlo Luca Romanò, fissato per lunedì mattina.