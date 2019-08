Vaibilità, via Melchiorre Gioia riaperta al traffico

Il tratto chiuso al traffico di via Melchiorre Gioia è stato riaperto al traffico. Ad annunciarlo il comune di Milano, che sottolinea come i lavori di bonifica da amianto nell'edificio di via Pirelli 39, siano stati conclusi con grande anticipo rispetto a quanto preventivato. Già dalla mattinata di giovedì quindi la parte della via tra via Sassetti/Pirelli e viale Liberazione è stata riaperta al traffico di veicoli, sia pubblici che privati. A tornare regolari anche i percorsi dei mezzi pubblici della zona.

Il commento di Granelli

L’assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici Marco Granelli ha commentato con grande soddisfazione la riapertura: “Avevo chiesto ai tecnici dell’Amministrazione e alle imprese di stare nei tempi e finire prima significa ridurre il disagio che la chiusura di una strada porta inevitabilmente con sé. Il Comune ha in mente una città dove si fanno lavori per manutenere l’esistente, apportare migliorìe e investire nel nuovo. E si cerca di farli in modo che impattino il meno possibile sulla vita quotidiana dei milanesi. Grazie quindi a chi sa lavorare bene e programmare e ai cittadini per la pazienza”.

I lavori di bonifica

Il tratto di via Melchiorre Gioia era stato chiuso il 20 luglio per motivi di sicurezza, poiché la prassi delle bonifiche da amianto prevede che vengano eseguite all’interno di un’area compartimentata: nel caso di via Gioia questo aveva comportato la modifica dei tragitti delle linee dei bus turistici, dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico, oltre che di quelli del traffico privato. Il tratto avrebbe dovuto essere riaperto al transito il 1° settembre per quanto riguarda la carreggiata in direzione centro città, e il 9 settembre anche in direzione periferia. L’ultima, e conclusiva, fase dei lavori al ‘Pirellino’ prevede il completamento della bonifica al piano terra e a quello interrato dell’edificio, che verrà ultimata questo autunno.