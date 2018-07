Melegnano, carabiniere libero dal servizio in giro con la moglie arresta un ricercato

Era libero dal servizio e stava accompagnando la moglie a fare una visita e quando ha incrociato il suo sguardo si è ricordato di lui. Non ha esitato un attimo: è sceso dall'auto e lo ha bloccato. È successo nel pomeriggio di venerdì a Melegnano (hinterland milanese), in maneette un cittadino egiziano di 30 anni che era stato condannato a cinque anni di carcere per reati legati agli stupefacenti. Il fatto è stato reso noto dai militari del comando provinciale di Milano.

Il malvivente non ha avuto scampo: accompagnato in caserma dai colleghi del maresciallo della tenenza di San Giuliano Milanese, è stato trasferito nel carcere di Lodi dove sconterà la pena.