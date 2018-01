Auto in sosta vietata alla fermata, anziani e disabili non riescono a salire sull'autobus

La fermata utilizzata come un parcheggio e l'autobus costretto a fermarsi in mezzo alla strada, abbassare la rampa per far salire a bordo un'anziana con problemi di deambulazione. È successo nella mattinata di venerdì 12 gennaio in via Dezza a Melegnano. "E purtroppo accade spesso", spiega Vincenzo Rallo, autista di Autoguidovie che ha pubblicato lo scatto sui social network.

"Ma si può che ogni santissimo giorno devo bloccare il traffico perché qualcuno parcheggia sempre come vuole e quindi gli invalidi o famiglie con bambini piccoli che hanno un passeggino, non possono salire e né scendere?", ha scritto Rallo su Facebook.

È l'ennesimo episodio di auto parcheggiate in sosta vietata che intralciano la circolazione. Nella serata di mercoledì 3 gennaio una Ferrari era stata parcheggiata su un attraversamento pedonale in Largo Rodari a Milano. A settembre, invece, una Ferrari era stata parcheggiata in un posto per disabili in via Montenapoleone a Milano e del caso se ne interessò anche il telegiornale satirico di Canale 5. Sempre Striscia pizzicò il bartender Vanzan che aveva parcheggiato la sua supercar in uno stallo destinato alle persone diversamente abili.