Tragedia a Melegnano, ragazzino di quattordici anni precipita nel vuoto: è grave

Un ragazzino di 14 anni è precipitato nel vuoto dal secondo piano di un palazzo di Melegnano, hinterland Sud-Est di Milano, nella mattinata di venerdì 22 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 11.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente: i carabinieri della compagnia di San Donato sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica.

Le condizioni del ragazzo sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. È stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda con manovre rianimatorie in corso. Le sue condizioni sono disperate.