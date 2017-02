Dramma sulla Milano-Piacenza: uomo di 44 anni travolto e ucciso da un treno a Melegnano

Un uomo di 44 anni è stato travolto e ucciso da un treno della linea Milano-Piacenza nella stazione di Melegnano. L'incidente intorno alle 9.30, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Inutile ogni tentativo di soccorso. I sanitari del 118, intervenuti in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i carabinieri della compagnia di San Donato e la Polfer, a cui sono state affidate le indagini.

Non è ancora chiaro se si è trattato di un gesto volontario o di un incidente. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a stabilirlo.

Circolazione ferroviaria in tilt. Dalle 9.30 la circolazione ferroviaria tra Melegnano e Milano-Rogoredo è interrotta, secondo quanto comunicato in una nota da Rfi.

È solo l'ultimo incidente avvenuto nella stazione di Melegnano. Nella mattinata di domenica una donna di 64anni è stata travolta e uccisa da un convoglio davanti alla figlia e al nipote mentre stava cercando di attraversare i binari.