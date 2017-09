Meningite, ragazzo di 13 anni gravissimo ad Abbiategrasso: profilassi per tutta la classe

Un ragazzo di tredici anni, studente dell'Itis Alessandrini di Abbiategrasso, è ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza per "meningite meningococcica". Le sue condizioni, secondo quanto trapela, sono gravissime.

Meningite all'Itis Alessandrini di Abbiategrasso

Il ragazzo, che vive insieme ai genitori a Robecco sul Noviglio, era stato male nella notte tra martedì e mercoledì ed era stato subito portato al pronto soccorso dell'ospedale Fornaroli di Magenta.

Lì, i medici - attraverso l'analisi del liquor - gli hanno diagnosticato la meningite e ne hanno disposto il trasferimento a Monza, dove è tuttora ricoverato.

L'Ats città metropolitana di Milano ha disposto la profilassi per tutti i suoi compagni di classe. Giovedì mattina, proprio all'Alessandrini, si è tenuto un incontro tra i medici dell'Ats e i genitori per - si legge sul sito della scuola - fornire alle famiglie "tutte le informazioni necessarie".

Meningite ad Abbiategrasso: chi è a rischio contagio

Proprio sulla pagina dell'istituto la dirigente scolastica ha pubblicato una nota dell'Ats in cui viene spiegato come valutare il rischio contagio. "È a rischio - si legge - chi ha avuto contatti ravvicinati con la persona malata per un periodo di tempo non breve - almeno quatto ore continuative - nei dieci giorni precedenti l'inizio della malattia".

La stessa Ats ha già identificato i compagni di classe e i professori del tredicenne - che frequenta la 1 C - e ha disposto per i "contatti stretti" una "chemioprofilassi con antibiotico specifico al fine - si legge nella nota - di ridurre il rischio di malattia".

Meningite ad Abbiategrasso: "Vaccini agevolati"

"In merito al ragazzo di tredici anni ricoverato in rianimazione in condizioni critiche, è stata confermata una sepsi da Meningococco di tipo C - ha confermato l'assessore al welfare di regione Lombardia, Giulio Gallera -. In seguito all'aggravarsi delle condizioni, nel pomeriggio di mercoledì è stato predisposto il trasferimento al San Gerardo di Monza dove è ancora ricoverato in gravissime condizioni".

"Sono già stati sottoposti a profilassi - ha spiegato l'assessore - i contatti stretti del ragazzo: tre familiari e 9 amici. I compagni di classe e i docenti del ragazzo sono già stati informati da Ats Milano e saranno sottoposti a profilassi antibiotica presso il presidio Ats di Abbiategrasso che si trova a pochi metri dalla scuola".

"Esattamente come abbiamo fatto negli altri casi che si sono verificati all'interno di istituti scolastici - ha concluso il titolare regionale della Sanità - offriremo la vaccinazione a tappeto per tutti gli studenti dell'istituto coinvolto. Nei prossimi giorni verra' comunicato il programma agevolato che l'Ats di Milano sta organizzando con l' Asst Ovest Milanese".