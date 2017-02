Bambina ricoverata al Buzzi per meningite, condizioni ancora molto gravi

Restano molto gravi le condizioni della bambina di sette mesi ricoverata all'ospedale Buzzi di Milano per meningite nei giorni scorsi. Lo ha riferito il direttore del Dipartimento Pediatrico, Gianvincenzo Zuccotti.

Per la bambina è stata confermata una infezione meningococcica. "Le sue condizioni cliniche sono ancora critiche - ha detto Zuccotti - ma il caso rientra nella norma. Non c'e' alcun allarme meningite, e se si vuole fare buona informazione bisogna sottolineare questo aspetto. Nello stesso tempo - ha aggiunto - e' bene informare su quanto sia importante la vaccinazione".

"In merito ai due casi di meningite che si sono verificati nei giorni scorsi, quello della donna di Truccazzano, nel Milanese, che ha avuto esito mortale e quello della bimba romena ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Buzzi di Milano, i risultati degli esami eseguiti hanno riscontrato che si tratta per entrambi di meningococco di tipo B", ha spiegato l'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera.