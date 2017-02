Meningite, grave un'insegnante a Milano

Un’insegnante di cinquantacinque anni è stata ricoverata in condizioni gravissime per meningite, a Milano.

La donna, che insegna all’istituto superiore “Curie Sraffa” di via Fratelli Zoia, è arrivata mercoledì pomeriggio all’ospedale San Paolo ed è stata immediatamente trasferita nel reparto di rianimazione.

Le sue condizioni sono molto gravi - secondo i medici è in pericolo di vita - a causa di uno “choc settico in sepsi meningococcica”: una infezione da meningococco che avrebbe attaccato organi vitali e che, secondo le prime analisi, potrebbe essere infettiva.

L’Asl ha già avviato le procedure necessarie per la profilassi ai familiari e alle persone entrate in contatto con la docente negli ultimi giorni prima del ricovero. A breve sarà deciso se estendere gli interventi all'intero istituto.

Non è la prima volta, purtroppo, che un caso di meningite si verifica in ambiente “scolastico”. Tra metà e fine 2016, infatti, avevano perso la vita Flavia ed Alessandra, entrambe studentesse all’università Statale ed entrambe uccise dalla meningite. In quel caso, l’Ats aveva deciso di vaccinare gratuitamente tutti i compagni di corso delle due giovani vittime.

Da inizio gennaio, invece, la regione Lombardia ha attivato la propria offerta di vaccinazione in copagamento - chi vuole potrà pagare soltanto il prezzo del vaccino - contro la meningite.