Milano, professoressa muore di meningite

È morta la professoressa di cinquantaquattro anni che mercoledì pomeriggio era stata ricoverata in gravi condizioni al San Paolo di Milano per una meningite.

La donna, Vittoria Patti - originaria di Palermo -, insegnava scienze nell’istituto superiore “Curie Sraffa” di via Fratelli Zoia. Docente apprezzatissima e ammirata da colleghi e studenti, aveva quattro blog dove, con passione, parlava della sua attività didattica, ma anche di scienza e religione.

Si prodigava con i ragazzi in difficoltà, aiutando anche gli insegnanti di sostegno. "Era carina con tutti gli alunni, gentile, era amata da tutti", dice una collega che ha voluto rimanere anonima a MilanoToday. Sposata, tre figli, era biologa, dottore di ricerca in biologia molecolare.

Sin da subito - il ricovero è arrivato verso le 13 di mercoledì - le sue condizioni erano apparse molto gravi per, scrive l’Ats in una nota, “choc settico in sepsi meningococcica”: una infezione da meningococco che ha attaccato organi vitali e che è infettiva.

