Non le danno la riduzione mensa perché le figlie hanno cognomi diversi. Poi Milano Ristorazione si scusa

Negato lo sconto a una mamma sulla mensa scolastica delle due figlie perché le bambne non hanno lo stesso cognome. La storia - a lieto fine: Milano Ristorazione ha riconosciuto l'errore - è stata raccontata da Marianna Vazzana sul Giorno. La donna - Giulia Castellini - ha raccontato la vicenda in due post su Facebook. Una vicenda davvero particolare.

Partiamo dall'inizio. Chi ha due figli che usufruiscono della stessa mensa ha diritto allo sconto del 50% sulla tariffa della prima figlia. Le due bambine di Giulia frequentano due scuole diverse (una materna e una primaria) che però, appunto, usufruiscono della stessa mensa. Ma quando alla madre sono arrivati i bollettini, si è accorta che la riduzione non era stata applicata. Giulia ha quindi telefonato a Milano Ristorazione e si è sentita replicare (in un dialogo anche piuttosto surreale in alcuni tratti, ad esempio «ma i padri sono diversi, giusto? E lei è l'unica madre?») che i cognomi sono diversi e quindi non si sarebbe potuta applicare la riduzione.

Il post su Facebook ha avuto un'ampia risonanza. E così, la mattina del 17 ottobre, Giulia ha ricevuto la telefonata di una impiegata dell'ufficio rette di Milano Ristorazione, che si è scusata rassicurandola che i pagamenti saranno adeguati. E che, naturalmente, le due figlie sono considerate sorelle a tutti gli effetti, non importa se hanno cognomi diversi.

L'inghippo non era quindi dovuto ad una norma assurda, ma all'incompetenza dell'operatrice, che semplicemente si è sbagliata nel confermare che Giulia non aveva diritto alla riduzione. «Si può sollevare il dubbio che servirebbe più gente competente a rispondere ai call center», scrive Giulia in un secondo post, «perché noi con loro parliamo». A scanso di ulteriori equivoci, sembra che gli operatori del call center siano impiegati del Comune di Milano e non direttamente di Milano Ristorazione.

«Tutto è bene quel che finisce bene», conclude la mamma milanese: «Le mie figlie, per il Comune di Milano, sono di nuovo sorelle (riferimento all'operatrice del Comune, n.d.r.) e per Milano Ristorazione lo sono sempre state».