Milano, nelle mense a scuola arrivano i patti di tutta Europa: gulash, shimali (e tanto altro)

Un modo per scommettere sull'integrazione, puntando sul gusto e sui sapori. E un modo per insegnare ai più piccoli l'importanza di una nutrizione diversa e sana. Mercoledì 9 maggio, Milano Risotrazione - l'azienda che gestisce il servizio mensa nelle scuole comunali di Milano - ha letteralmente fatto la "Festa all'Europa".

Nel giorno dedicato alla scoperta delle altre cucine europee, infatti, l'azienda ha proposto negli istituti meneghini piatti e specialità provenienti da venticinque paesi europei.



I cuochi di Milano Ristorazione si sono così cimentati con passione nelle preparazioni, negli adattamenti e negli assaggi. L'elenco dei piatti è lungo e gustoso: jota per la Slovenia, stufato di legumi e maiale con pani per la Croazia, insalata greca per il paese ellenico, salsa di pomodoro con carne per la Lituania, arrosto di maiale con crauti per la Repubblica Ceca, paella per la Spagna, zuppa di gnocchi, patate e pollo per l'Estonia, stufato di peperoni con carne per la Bulgaria, polpette di manzo con salsa gravy per la Germania e chicken waterzooi per il Belgio.

E ancora: shimali - una torta al semolino yougurt e mandorle - da Cipro, l'irish stew dall'Irlanda, il gulash dalla Romania e i bigos - crauti, carne e spezie - dalla Polonia.

"Passando da scuola a scuola - ha sottolineato Milano ristorazione - per un giorno è stato possibile fare un giro del Continente, grazie ai diversi profumi e sapori provenienti da ogni angolo d’Europa".