Spedisce metanfetamine e Gh con Glovo: "Mi raccomando, maneggia con cura", arrestato

Si era affidato a un servizio di delivery per non "sporcarsi le mani", per restare pulito. Deve aver pensato che far fare a un altro il lavoro sporco, a sua insaputa, lo avrebbe tenuto al riparo dai guai. Ma evidentemente non aveva fatto i conti con la fretta e l'agitazione del suo cliente e con il "fiuto" da investigatore del rider che gli è capitato.

Un ragazzo di 29 anni, cittadino italiano, è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri del nucleo Radiomobile con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dopanti. I guai per il 29enne sono iniziati verso mezzanotte, quando ha contattato un corriere di Glovo per effettuare una consegna. Al momento di dare il pacco al fattorino, l'uomo gli ha raccomandato più volte di "maneggiarlo con cura" perché - così ha detto - "contiene cose delicate". Durante il tragitto verso la destinazione - altro particolare che lo ha allertato - il rider è stato contattato più volte dal destinatario della spedizione, apparso molto agitato e ansioso di ricevere il pacco.

All'ennesima chiamata, compreso che qualcosa non andava, il corriere ha detto al cliente che avrebbe tardato perché era stato fermato dalle forze dell'ordine per un controllo e nel giro di un secondo il destinatario ha messo giù il telefono e ha annullato l'ordine, facendo sparire - almeno per il momento - tutti i suoi dati. Quella è stata l'ultima conferma per il ciclista, che ha così davvero allertato i carabinieri e consegnato loro il pacco.

All'interno, hanno poi accertato i militari, c'erano 0,35 grammi di metanfetamina in cristalli ed un flacone contenente 50 ml di Gh, l'ormone della crescita. Dopo aver recuperato l'indirizzo dal fattorino, gli uomini del Radiomobile sono andati a casa del 29enne - un appartamento in corso San Gottardo - e lì hanno trovato altri 3,30 grammi di metanfetamina, poco meno di un grammo di cocaina, 150 euro in contanti e tutto il materiale per confezionare le dosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 29enne è stato dichiarato in arresto e messo a domiciliari in atteso del processo per direttissima. Il suo coinquilino - un 54enne - è stato invece segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti perché i carabinieri gli hanno trovato 0,50 grammi di cocaina, 7 di hashish e poco più di 1 grammo di marijuana.