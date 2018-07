Allerta meteo: probabile temporale a Milano dalle 14 di sabato 28 luglio

Un'allerta meteo è stata diramata dal Centro meteo regionale della Lombardia in codice giallo (cioè rischio moderato). Si prevede il passaggio di una perturbazione a Milano, con temporali dalle 14 di sabato 28 luglio per tutta la sera fino a mezzanotte.

Il Comune di Milano, nel diffondere l'allerta, parla di "perturbazione che prevede forti temporali". Di conseguenza, come da prassi, è stato attivato il centro operativo comunale di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza.

Tra le altre cose, sarà come di consueto monitorato il livello idrometrico dei fiumi Lambro e Seveso. In allerta la protezione civile, la polizia locale e MM, gestore del servizio idrico milanese.